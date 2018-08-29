video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الإسكندرية تعدم كمية من الأغذية التالفة وتغلق 56 منشأة غذائية بدون ترخيص

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:30 م
صحة الإسكندرية تعدم كمية من الأغذية التالفة وتغلق 56 منشأة غذائية بدون ترخيص الدكتور محمد أبو سليمان وكيل صحة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد شنت عدة حملات  خلال الأسبوع الماضى.

وأشار فى بيان صادر، إلى إنه تم المرور على 166 منشأة طبية وسحب 360 عينة وإرسالها للمعامل المركزية، وتم إعدام 410 كجم من الأغذية التالفة و335 لتر عصائر ومشروبات محظورة.

وأضاف أنه تم تحرير 394 محضر جنح حيال المخالفات لعدم وجود اشتراطات صحية، ولعدم حمل شهادة صحية، كما تم غلق 56 منشأة غذائية بدون ترخيص.

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة من الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية للحملات المكثفة على المحلات والشوادر والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم.

 

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد عدد من المستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى

"صحة الاسكندرية": إعدام 11 طن و 791 كجم من الأغذية التالفة فى شهر

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

لحوم فاسدة




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة