صحة الإسكندرية تعدم كمية من الأغذية التالفة وتغلق 56 منشأة غذائية بدون ترخيص

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد شنت عدة حملات خلال الأسبوع الماضى.

وأشار فى بيان صادر، إلى إنه تم المرور على 166 منشأة طبية وسحب 360 عينة وإرسالها للمعامل المركزية، وتم إعدام 410 كجم من الأغذية التالفة و335 لتر عصائر ومشروبات محظورة.

وأضاف أنه تم تحرير 394 محضر جنح حيال المخالفات لعدم وجود اشتراطات صحية، ولعدم حمل شهادة صحية، كما تم غلق 56 منشأة غذائية بدون ترخيص.

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة من الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية للحملات المكثفة على المحلات والشوادر والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم.