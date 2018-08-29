شكرى لوزير خارجية هولندا: نرفض الخلط بين حرية التعبير والإساءة للأديان

كتب أحمد جمعة

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، الأربعاء، من نظيره الهولندى "ستيف بلوك"، أعرب الوزير الهولندى خلاله عن أسفه وأسف الحكومة الهولندية عن اعتزام عضو البرلمان الهولندى ورئيس حزب "حزب من أجل الحرية" تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.

وقال السفير أبو زيد، إن الوزير الهولندى أكد خلال المكالمة على أن مثل هذا العمل لا يعبر بأى شكل من الأشكال عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندى، مؤكداً على رفض حكومته لكل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد من جانبه على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وبين تبنى خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الآخرين، لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقى الأديان المختلفة.

وأكد وزير الخارجية فى هذا الإطار على أن العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأى الآخر واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الدينى والإرهاب والعنف وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعى واستقرار المجتمعات.