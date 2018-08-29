"شرطة التموين" تحبط تهريب 53 ألف لتر مواد بترولية مدعمة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا الاستيلاء على الوقود والمواد البترولية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط جودة.ب.ح 30 سنة، مالك مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة، وبحيازته كمية من المواد البترولية "سولار" بلغت 5000 لتر قام بتجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

وضبط محمد.ع.أ 29 سنة مدير محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ السادس من أكتوبر بالجيزة، وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من المواد البترولية "سولار" بلغت 44000 لتر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

و المدعو محمد.ر.ع 45 سنة مدير مسئول عن طلمبة غير مرخصة كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وبحيازته 2000 لتر سولار 2000 بنزين 80 بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وضبط البدرى.خ.م 50 سنة مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز كائن بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بتجميع 27 إسطوانة بوتاجاز، والتصرف بالبيع فى 170 إسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.