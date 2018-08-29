video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب ورياضة الأقصر" تنفذ مبادرة "طور وغير" بدورات تدريبية مجانية.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:03 م
"شباب ورياضة الأقصر" تنفذ مبادرة "طور وغير" بدورات تدريبية مجانية.. تعرف عليها حفنى بركات وكيل الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، عن بدء تنفيذ مبادرة "طور وغير" والتى تتضمن دورات تدريبية مختلفة للشباب والفتيات ويتم تنفيذها من خلال (إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية).

وقال مدير عام المديرية أن الدورات مجانية، عدا ثمن الشهادة عشرة جنيهات، خلال شهر سبتمبر المقبل، وتشمل دورات (كل مصر على النت) السن من 12 حتى 45 سنة، و(استشارات مهنية – ريادة الأعمال) السن من 18 حتى 35 سنة، و(برمجة – تكنولوجى) السن من 12 حتى 45 سنة + مهارات حياتية ووظيفية.

وتشمل أماكن التنفيذ إدارة الأقصر "مركز شباب طيبة العوامية"، وإدارة إسنا "مركز شباب السلام ومركز شباب أصفون"، وإدارة القرنة "مركز شباب القرنة"، وإدارة الزينية "مركز شباب الزينية بحري"، وعلى من يرغب الاشتراك فى أحد المجالات المذكورة التواصل مع إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"شباب ورياضة الأقصر" تعلن تنفيذ برنامج "الفن فى الممر" مطلع سبتمبر

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الشباب والرياضة

اخبار مصر

دورات تدريبية بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة