"شباب ورياضة الأقصر" تنفذ مبادرة "طور وغير" بدورات تدريبية مجانية.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، عن بدء تنفيذ مبادرة "طور وغير" والتى تتضمن دورات تدريبية مختلفة للشباب والفتيات ويتم تنفيذها من خلال (إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية).

وقال مدير عام المديرية أن الدورات مجانية، عدا ثمن الشهادة عشرة جنيهات، خلال شهر سبتمبر المقبل، وتشمل دورات (كل مصر على النت) السن من 12 حتى 45 سنة، و(استشارات مهنية – ريادة الأعمال) السن من 18 حتى 35 سنة، و(برمجة – تكنولوجى) السن من 12 حتى 45 سنة + مهارات حياتية ووظيفية.

وتشمل أماكن التنفيذ إدارة الأقصر "مركز شباب طيبة العوامية"، وإدارة إسنا "مركز شباب السلام ومركز شباب أصفون"، وإدارة القرنة "مركز شباب القرنة"، وإدارة الزينية "مركز شباب الزينية بحري"، وعلى من يرغب الاشتراك فى أحد المجالات المذكورة التواصل مع إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية.