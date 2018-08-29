شاهد.. نتائج البيان الـ27 للعملية الشاملة "سيناء 2018"

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بنتائج العملية الشاملة سيناء 2018، وفق ماورد فى البيان السابع والعشرين للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بعض النتائج الهامة فى بيان حمل رقم 27 للعملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أنه استكمالاً للنجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمرارا لتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

يذكر أن العملية الشاملة سيناء 2018 انطلقت فى فبراير الماضى على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة فلول الإرهاب والتطرف.