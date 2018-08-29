شاهد فى دقيقة.. أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو حتى الآن؟

أنجزت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان عدة خطوات هامة فى مشروع مثلث ماسبيرو، والذى يعد واجهة العاصمة وأحد أهم مشاريع تطوير المناطق العشوائية الذى تعثر تنفيذه عدة سنوات، ويرصد "اليوم السابع" أهم ما تم حتى الآن فى المشروع.

- الانتهاء من نقل الأسر وتوفير سكن بديل لهم

- الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بالسكان وبحث التظلمات

- هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا 5 عقارات بـ26 يوليو

- رفع 80 % من مخلفات هدم 1160 عقارا

- الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا

- وصلت تكلفة تعويضات السكان أكثر من نصف مليار جنيه

- التعويضات تنوعت بين مادية ووحدات بديلة وأخرى بنفس المكان

- من المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير