video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو حتى الآن؟

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:05 م
شاهد فى دقيقة.. أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو حتى الآن؟ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
كتب ــ سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أنجزت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان عدة خطوات هامة فى مشروع مثلث ماسبيرو، والذى يعد واجهة العاصمة وأحد أهم مشاريع تطوير المناطق العشوائية الذى تعثر تنفيذه عدة سنوات، ويرصد "اليوم السابع" أهم ما تم حتى الآن فى المشروع.
 
 

-       الانتهاء من نقل الأسر وتوفير سكن بديل لهم

-       الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بالسكان وبحث التظلمات

-       هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا 5 عقارات بـ26  يوليو

-       رفع 80  % من مخلفات هدم 1160 عقارا

-       الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا

-       وصلت تكلفة تعويضات السكان أكثر من نصف مليار جنيه

-       التعويضات تنوعت بين مادية ووحدات بديلة وأخرى بنفس المكان

-       من المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير

-       المشروع ستصل تكلفته لأكثر من 4 مليارات جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يعلن البدء فى بناء وحدات راغبى البقاء بمثلث ماسبيرو

مثلث ماسبيرو

ماسبيرو

اخبار القا

تطوير العشوائيات

العشوائيات




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة