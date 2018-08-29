س وج.. كل ما تريد معرفته عن حكم الإعدام للمتهمين بالتعدى على كمين الخصوص

كتب إيهاب المهندس

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الستار على محاكمة 12 متهما بقضية "التعدى على كمين الخصوص" بعد أحكام الإعدام والمؤبد ضد المتهمين، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الحكم.

ـ ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟



يواجه المتهمون العديد من التهم منها قتل فرد شرطة وحيازة أسلحة وذخيرة، والانضمام لجماعة إرهابية.

- كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟



نظرت المحكمة 10 جلسات فى الدعوى.

- من هم المتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام؟



حصل 6 متهمين على حكما بالإعدام وهم "إسلام محمد، محمد صبرى، محمد ناصر، إبراهيم عبد الظاهر، عبد الرحمن مصطفى، محمد محمود هاشم".

- كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام ما بين المؤبد والسجن 3 سنوات؟



حصل متهمان على حكم بالمؤبد، فيما حصل متهم حدث على حكما بالسجن 15 سنة، وعاقبت المحكمة حدثين بالسجن 3 سنوات، وكما عاقبت المحكمة متهم بالسجن 5 سنوات.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محيى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص .