سلسلة "بيم" التركية ترفع أسعار 350 منتجا 30% بسبب تراجع الليرة

كتب حسن رمضان

أعلنت سلسلة متاجر "بيم" الأشهر فى تركيا زيادة سعر 350 منتجًا دفعة وأحدة، تزامناً مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

وجاء فى بيان نشرتة صحيفة زمان التركية أن إدارة متاجر "بيم" قررت زيادة سعر 350 منتجًا بنسب تتداول ما بين 25 % و30% بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم.

وتأسست سلسلة متاجر "بيم" فى عام 1995 من قبل ياسين القاضى السعودي، وجنيد زابسو، وعزيز زابسو، وكوركوت أوزال، ومصطفى طوبباش المعروفين بقربهم من رئيس الجمهورية التركى رجب طيب أردوغان.

وفقدت الليرة التركية حوالى 40% من قيمتها فى بضعة أشهر.