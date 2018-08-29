سقوط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد بقليوب

القليوبية ــ نيفين طه

ضبطت مباحث مركز قليوب، ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز قليوب، مفادها تردد ربة منزل على دائرة المركز هاربة من حكم جنائي، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين، وتمكن النقيب حسين فتحي معاون مباحث مركز قليوب، والقوة المرافقة، من ضبط المدعوة "ح- ر- أ " 27 ربة منزل، ومقيمة كوم اشفين – دائرة مركز قليوب، المحكوم عليها في القضية رقم 2504 لسنة 2014 م جنايات مركز قليوب – مخدرات، كلى رقم 2476 لسنة 2017م ، حصر رقم 64218 لسنة 2018م ، بالسجن المؤبد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.