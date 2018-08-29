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سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:13 ص
سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة المجنى عليه
كتب عامر مصطفى
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كشفت مصادر عن نجاح الأجهزة الأمنية، فى القبض على خطيبة الشاب ضحية القتل بمدينة الرحاب، أثناء اختبائها ووالدتها بإحدى الشقق السكنية بمدينة الغردقة، وذلك عقب هروبهم بعد كشف الجريمة، ومن المقرر أن يتم ترحيلهم إلى القاهرة لاستكمال تحقيقات النيابة العامة التى تجريها فى الواقعة.

وفى وقت سابق أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار كل من "حبيبة أشرف"، ووالدتها "نجلاء محمد"، لاستكمال التحقيقات فى قضية مقتل الطالب بسام أسامة، وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.

وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى "أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.


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