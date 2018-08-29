سامح شكرى: مصر ستشارك فى اجتماع جنيف حول دستور سوريا 14 سبتمبر المقبل

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الشعب السورى تحمل أعباء كبيرة وحان الوقت للتعمير والوصول لحلول مبعثها الأطراف السياسية، مؤكدًا على أن مصر ستشارك فى مشاورات جنيف المقبلة 14 سبتمبر حول اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، على أن مصر تتحرك لوقف الحرب فى سوريا دعم التوصل لحل سياسى للأزمة السورية.

وحول الأوضاع فى اليمن، دعا وزير الخارجية سامح شكرى للتدقيق حول العمليات العسكرية فى اليمن، مشيرا إلى أن عمليات التحالف تعمل لاستعادة الشرعية فى اليمن مع الحفاظ على المدنيين.