video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سامح شكرى: مصر ستشارك فى اجتماع جنيف حول دستور سوريا 14 سبتمبر المقبل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:59 م
سامح شكرى: مصر ستشارك فى اجتماع جنيف حول دستور سوريا 14 سبتمبر المقبل وزيرى الخارجية المصرى والسودانى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الشعب السورى تحمل أعباء كبيرة وحان الوقت للتعمير والوصول لحلول مبعثها الأطراف السياسية، مؤكدًا على أن مصر ستشارك فى مشاورات جنيف المقبلة 14 سبتمبر حول اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.

 

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، على أن مصر تتحرك لوقف الحرب فى سوريا دعم التوصل لحل سياسى للأزمة السورية.

 

وحول الأوضاع فى اليمن، دعا وزير الخارجية سامح شكرى للتدقيق حول العمليات العسكرية فى اليمن، مشيرا إلى أن عمليات التحالف تعمل لاستعادة الشرعية فى اليمن مع الحفاظ على المدنيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الخارجية: العلاقات بين مصر والسودان مقدسة وتتمتع بخصوصية

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية السودان فى قمة تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك

اخبار مصر

أخبار السودان

وزير الخارجيه

سامح شكرى

آخر أخبار مصر

اللجنه المصريه السودانيه




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة