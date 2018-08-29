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"زراعة أسيوط" تواجه النمل الأبيض بـ380 لتر مبيد وتقضى عليه فى 66 منزلاً

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:05 ص
"زراعة أسيوط" تواجه النمل الأبيض بـ380 لتر مبيد وتقضى عليه فى 66 منزلاً نمل أبيض
أسيوط - هيثم البدرى
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قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إن مديرية الزراعة عالجت حتى الآن 66 منزلاً موزعة على 3 مراكز بمحافظة أسيوط، كان قد ظهر فيها النمل الأبيض نظرًا لمجاورة هذه المراكز بالمناطق الجبلية.

 

وأوضح سرور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النمل الأبيض فى أسيوط ليس بظاهرة أو زاد عن الحد، بل هو أمر طبيعى يتم مكافحته وخاصة فى المراكز المتاخمة للجبال بالمحافظة، مشيرًا إلى أن النمل الأبيض له خطة سنوية وطرق مقاومة معروفة بالمديرية يتم تنفيذها بشكل سنوى، وهو أمر روتينى.

 

وأضاف سرور، أن المراكز التى يظهر فيها النمل الأبيض بالمحافظة 3 مراكز من المراكز المتاخمة للجبال، وهى ساحل سليم والبدارى والغنايم، وهناك استجابات لشكاوى المواطنين واستخدمنا 380 لترًا من مبيد "البريبان" الذى يستخدم لعلاج النمل الأبيض.

 

وأكد سرور، أن مديرية الزراعة تعمل بكامل طاقتها للتصدى لأى ظاهرة فى إطار التخصصات المنوط بها، بما يخدم الفلاح والمواطن الأسيوطى بمحافظة أسيوط، وأن أى شكوى فى أى قطاع هناك لجان تتحرك عليها مباشرة لإنهاء هذه المشكلة التى تؤرق الفلاح والمواطن الأسيوطى.


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