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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:47 ص
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رغم تراجع الاستيراد 49% خلال النصف الأول من العام.. 52 ألف طن سكر تصل الخميس

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:00 ص
رغم تراجع الاستيراد 49% خلال النصف الأول من العام.. 52 ألف طن سكر تصل الخميس سكر - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصصة فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، عن وصول شحنة سكر برازيلى إلى الموانئ المصرية بنهاية شهر أغسطس الحالى وتبلغ كميتها 52 ألفا و250 طن سكر، والتى تم شحنها من موانئ البرازيل فى 9 أغسطس الحالى وستصل يوم الخميس الموافق 30 أغسطس.

 

الجدير بالذكر أن  النصف الأول من العام الحالى شهد تراجعاً حاداً فى واردات السكر عن العام الماضى، بلغت نسبته 49%، وهى نفس نسبة التراجع عن متوسط الثلاث أعوام الماضية، ويرجع سبب تراجع الواردات إلى زيادة الإنتاج المحلى، مما أدى إلى اختفاء واردات القطاع العام للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى، بل ولأول مرة تقوم تصدر شركة السكر والصناعات التكاميلية 5 آلاف طن، وذلك لتوافر مخزون السكر لديها، ولا يزال قرار رفع ضريبة التصدير إلى 3 آلاف جنيه للطن ساريا منذ أبريل الماضى حتى الآن، ويأتى هذا القرار لحماية الإنتاج المحلى من التصدير.


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