رئيس مصلحة الجمارك يوصى تقديم أقصى التسهيلات الجمركية وحسن استقبال الحجاج

أحمد يعقوب

جمارك نويبع تستقبل أول أفواج الحج البرى بنويبع وتوالى وصول رحلات طائرات الحجاج بمطار برج العرب

أصدر السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، توجيهاته بتقديم أقصى التيسيرات الجمركية ورفع درجات الاستعداد للعاملين بجميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للعمل على حسن وسرعة استقبال الحجاج العائدين عقب عودتهم بسلامة الله لأرض الوطن وأداء فريضة الحج.

كما طالب بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية لتذليل الصعوبات والمعوقات، التى تواجه العمل والحفاظ على مصلحة العمل والمصلحة العامة للوطن.

حيث تم تدعيم صالات الوصول بجميع المنافذ والمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأمورى الجمارك وتشغيل أجهزة أشعة الفحص بأشعة الإكس راى الحديثة لمراعاة التيسير على العائدين وإنهاء الإجراءات الجمركية فى أسرع وقت وبدقة عالية.

كما تم التشديد على حسن معاملة الحجاج القادمين بعد آداء مناسك الحج وجميع القادمين وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذلهم لأقصى الجهود وتقديم كافة المساعدات لهم والعمل على راحتهم.

من ناحية أخرى استقبلت جمارك نويبع مساء أمس أول أفواج الحج البرى على الخط الملاحى العقبة - نويبع حيث وصل 10 أتوبيسات تقل 436 من الحجاج على العبارة البرنسيسة.

كما وصلت 3 عبارات فجر اليوم وهى آية وسيناء والبرنسيسة يقلون 38 أتوبيسا بهم عدد 1685 من الحجاج.

وكان فى استقبال العبارات هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء واللواء محمد الشيمى ورئيس هيئة الميناء واللواء أشرف عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة وقيادات جمارك نويبع وجميع القيادات الأمنية العاملة بميناء نويبع والذين قاموا بالترحيب بالسادة الضيوف من حجاج بيت الله الحرام.

من ناحية أخرى توالى وصول رحلات طائرات الحجاج إلى مطار برج العرب والتى بدأت فى الوصول منذ الاثنين الماضى حيث وصل اليوم 9 رحلات لحجاج الساحة كما وصلت ظهر اليوم أول الرحلات الخاصة بحجاج القرعة.

وكان فى استقبال الحجاج قيادات جمارك مطار برج العرب وتم تقديم أقصى التسهيلات الممكنة.

وخلال زيارته المفاجأة لتفقد العمل بمطار برج العرب أشاد اللواء خالد طباجة مفتش وزارة الداخلية بأداء رجال الجمارك بمطار برج العرب وحسن معاملتهم مع جميع الركاب.