رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يناقش نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

فريق المحافظات

بحث العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المدينة والقرى التابعة لها للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات والمعوقات والمشاكل التي تواجهها وإيجاد آليات لحل تلك المشكلات واستكمال الأعمال.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ومديري ورؤساء المصالح والهيئات التنفيذية بالمركز ، حيث استعرض رئيس المركز عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها ، لاهالي المركز وتحتاج لاعتمادات مالية تمهيداً للعرض على عصام البديوى محافظ المنيا لإدراجها ضمن خطة العام المالي القادم.

شملت المشروعات تنفيذ كوبرى علوى فى المدخل الشمالى لمدينة ابو قرقاص لربط غرب المدينة بشرقها مع وضع مسار لإنشاء طريق دائرى للمدينة وإنشاء كوبريين للمشاة على طريق مصر ـ أسوان الزراعى إحداهما أمام قرية السحالة والآخر أمام عزبة عزوز ، بالإضافة إلى إعادة بناء بعض الكباري المتهالكة بالمركز.

من جانب آخر، وجه رئيس المركز مديرى الإدارات داخل الوحدات المحلية بإعداد تقارير عن انجازات العمل اليومى لكل إدارة للوقوف على أداء الموظفين بتلك الإدارات ودورهم فى تنفيذ المهام الموكلة لهم وذلك ضمن خطة المركز فى تطوير أداء العاملين والوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل إدارة .

وشدد رئيس المركز على رصد جميع المخالفات الهندسية والبيئية وكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ القرارات الصادرة حيال تلك المخالفات وتطبيق القوانين والتصدى لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدى على حق من حقوق الدولة.