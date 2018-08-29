رئيس "حماية الشواطئ" يوضح المشروعات الجارى تنفيذها حفاظا على السواحل المصرية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى، أن الحكومة لا تنفذ مشروعات حماية شواطئ فى القرى السياحية بالساحل الشمالى، لكن أحياناً بعض القرى السياحية التى تعانى من مشاكل نحر تنفذ دراسات فنية من خلال مكاتب استشارية، وتقدمها للهيئة ليتم مراجعتها فنياً وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص للحصول على تصريح بالعمل.

السواحل المصرية

وأضاف السعدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أطوال السواحل المصرية على البحار "الأحمر والمتوسط" أكثر من 3000 كيلو يوجد عليها جهات حكومية ومستثمرين ويتم إجراء المعاينات اللازمة المقدمة للاستثمار لاستخراج تراخيص لأعمال التنمية السياحية ويتم تجهيز لكل طلب وعرض الموضوعات على الأمانة الفنية بالهيئة، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا، مشيراً إلى أنه تم خلال 2017 -2018 عقد 5 لجان عليا بإجمالى 123 موضوعًا.

مشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها

وأوضح السعدى، أن مشروعات الحماية التى يتم تنفيذها حالياً تشمل إنشاء سلسلة من الحاجز الغاطسة لحماية طريق الكورنيش فى المسافة من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة 181 مليون جنيه "تنفيذ حواجز غاطسة موازية لخط الشاطئ على بعد 300 متر من خط الشاطئ وتغذية بالرمال لخلق شاطئ بطول 2 كيلو متر، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية ومحطة الرمل بتكلفة 103 ملايين جنيه.

وأضاف السعدى، أن المشروعات تشمل تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى بإنشاء حاجز أمواج بطول 550 مترا فى الناحية الغربية والشمالية من القلعة لمنع وصول النوات إلى القلعة بقيمة 235 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدعيم الحائط الغربى برشيد "تم تنفيذه فى نهاية الثمانينات بطول 1.5 كيلو متر غرب مصب فرع رشيد لحماية مدينة رشيد" سيتم تنفيذ أعمال تدعيم لرفع الكتل التى يوجد بها شروخ ووضع كتل سليمة بدلا منها بتكلفة 53 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ أعمال لحماية مدينة رأس البر بتنفيذ 9 حواجز، ويتم حالياً تنفيذ عملية لحماية غرب لسان رأس البر بإعادة تدعيم وتأهيل للحواجز "3،4،5" وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، بتكلفة 129 مليون جنيه، وعملية أخرى غرب لسان راس البر "6،7،8" بإعادة تأهيل وتدعيم الحواجز بتكلفة 62 مليون جنيه.

وفى محافظة بورسعيد، يتم استكمال أعمال الحماية للشريط الساحلى لبحيرة الملاحة، بتكلفة حوالى 8 مليون جنيه، وحماية وتنمية بحيرة المنزلة، بتكلفة 42 مليون جنيه، وفى مرسى مطروح يتم حماية وتطوير خليج مطروح بتكلفة 24 مليون جنيه، وحماية منطقة شاطئ الأوبيض بتكلفة 60 مليون جنيه، وحماية الطريق الساحلى أبو رديس – الطور بجنوب سيناء، بتكلفة 3 ملايين وربع.

وتتضمن مشروعات الحماية تدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام طابية العبد بمحافظة البحيرة "لها أهمية سياحية" يتم حالياً تنفيذ أعمال بتكلفة 16 مليون، وحماية وتكريك بواغز أشتوم الجميل، وإنشاء 2 لسان بحرى عند مدخل البواغز داخل البحر بتكلفة 33 مليون جنيه، وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون بطول 4.5 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط بتكلفة 97 مليون جنيه، وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى "كتشينر" بانشاء 15 رأس حجرية بأطوال مختلفة مع تغذية الشاطىء ما بين الرؤس بالرمال بتكلفة 24 مليون جنيه، وحماية شاطىء شرق مصرف "كتشينر" بتكلفة 19 مليون جنيه.

فوائد أعمال حماية الشواطئ

وأوضح السعدى، أن السواحل الشمالية معرضة لأعمال النحر، بسبب التغيرات المناخية، وأعمال الحماية التى يتم تنفيذها تمنع إيقاف التراجع المستمر لخط الشاطئ وحماية وتأمين المنشآت الحيوية والأرواح البشرية الواقعة على خط الشاطئ، بالإضافة إلى أنها ساهمت فى وقف فقدان النخيل، الذى يعد أحد مصادر الدخل بمدينة العريش وتنمية الثروة السمكية وتحسين جودة المياه عن طريق تكريك البواغيز التى تربط بين البحيرات والبحر المتوسط مثلما يحدث فى بحيرة المنزلة.

وأشار السعدى، إلى أن السواحل الشمالية تضم مناطق "مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد".

أنواع أعمال حماية الشواطئ

وأوضح السعدى، أن أنواع حماية الشواطئ متعددة؛ منها حواجز الأمواج التى تكون موازية لخط الشاطئ وتكون داخل البحر، وهى إما ظاهرة أو غاطسة، مشيراً إلى أن الحواجز الظاهرة تكون عبارة عن كتل من البلوكات الخرسانية وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها لخط الشاطئ ويتم تكوين منطقة محمية خلفها، واكتساب أراضى جديدة "تنفيذها فى رأس البر وبورسعيد، بينما الحواجز الغاطسة يتم تنفيذها بطبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية، تكون أقل من منسوب سطح البحر بحوالى 50 سنتيمتر، وعلى بعد 300 متر داخل البحر، بحيث تحافظ على الشكل الجمالى للبحر.

وأضاف السعدى، أن الحائط البحرى هو نوع من أنواع الحماية وينشأ على خط الشاطئ، ويعمل على امتصاص طاقة الأمواج المهاجمة للشاطئ وإيقاف تراجع خط الشاطئ ومن أمثلة الحائط البحرى عند مصب فرعى النيل دمياط ورشيد، أما الألسنة البحرية فهى عبارة عن امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم فى البواغيز لمنع الترسيب داخل البواغز مثل بواغز مثلث الديبة بعزبة البرج فى دمياط وبواغز أشتوم الجميل 1،2 فى بورسعيد وبواغيز البحيرات الشمالية، وهناك التغذية بالرمال والتى تستخدم لتعويض الشواطئ التى تتعرض للنحر سواء من البحر أو من المحاجر ويتم تنفيذ أعمال تغذية بالرمال لأغلب الشواطئ المصرية خاصة الإسكندرية والعريش.

تكلفة أعمال الحماية منذ 1981 حتى نهاية 2013

وأشار السعدى إلى أن إجمالى أعمال الحماية التى تم تنفيذها للشواطئ المصرية حوالى 137 كيلو، منهم 38 كيلو فى كفر الشيخ، و33 كيلو فى البحيرة، و12 كيلو فى بور سعيد، و31 كيلو فى دمياط، و13 كيلو فى الإسكندرية، و4 كيلو فى شمال سيناء، و3 كيلو فى مرسى مطروح، و2 كيلو و750 مترا فى جنوب سيناء، لافتًا إلى أن تكلفة الأعمال التى نفذتها الهيئة منذ عام 1981 وحتى نهاية 2013، بلغت 1.2 مليار جنيه، بينما تم إنفاق 240 مليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018.