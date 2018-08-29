رئيس جامعة بنها: البحث العلمى سيساهم فى حل قضايا المجتمع المدنى

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور السيد القاضى ، رئيس جامعة بنها، أن البحث العلمي سيساهم في حل قضايا المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن إيمان الجامعة بأن البحث العلمي هو قاطرة التطوير بدأت الجامعة العمل من خلال هذا المنظور، والعمل علي وضع خطة داخلية لتطوير البحث العلمي تحاكى خطة الدولة لحل القضايا المجتمعية.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية ، أنه تم انشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بكل كلية بالجامعة ، والاعتماد علي التعليم الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات لتعديل ترتيب الجامعة بين باقي الجامعات المصرية والعالمية، والتى شهدت تحسن كبير خلال الفترة الماضية.