رئيس جامعة القاهرة يعلن تطوير منظومة الامتحانات وإضافة "سؤالا جديدا"

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم وضع سؤال جديد بالامتحانات وهو سؤال حل المشكلات، لتطوير منظومة الامتحانات، موضحا أنه تم إنشاء مجلس ثقافى بالجامعة للعمل على تنوير الجامعة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، الذى يعقده اليوم الأربعاء، لعرض إنجازات عام منذ توليه رئاسة الجامعة، أنه تم إنجاز وثيقة التنوير، مشيرا إلى أنها ليست مجرد وثيقة للتنوير، والعمل على التنوير و أن جامعة القاهرة جامعة مدنية، مؤكدا أن أكبر الشخصيات المعارضة موجود بالجامعة ولم يصادر رأيها وإن دل على شئ يدل على أنها جامعة مستقلة وليس العمل وحدها، ولكن لها قراراتها وتعمل فى إطار مؤسسات الدولة، والعمل فى دولة وطنية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نفذت مجهودات كبيرة فى الأنشطة الطلابية، والحصول على المركز الأول فى مسابقة إبداع، مبينا أن الجامعة أطلقت مسابقة تطوير العقل المصرى، وتم العمل عليها بشكل كبير فى معسكر إعداد قادة المستقبل.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة نظمت 5848 نشاطا خلال العام الماضى، لافتا إلى أنه تم العمل أيضا على تطوير عملية البحث العلمي، وإنشاء المعامل، وعمل 7 مشروعات قومية، ومشروعات بحثية بالأسماك والدواجن، وقريبا سيتم الانتهاء منهم، و4 مشروعات خاصة بتطوير العقل المصرى، ومشروعات خاصة بثقافة الوفرة، والعمل على ترميم وصيانة 100 آثر فى مشروع القاهرة التاريخية بكليتى الآثار والهندسة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء وتحديث 31 معملا، وتم افتتاح بعض المعامل منهم فى كلية الصيدلة، وقريبا افتتاحات بكليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة، منوها إلى أن جامعة القاهرة فازت بأكثر من ربع جوائز الدولة، وأن جامعة القاهرة عملت العديد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ، ونشر 4 آلاف و80 بحثا علميا.