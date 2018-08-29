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رئيس جامعة القاهرة: لم تحدث حالة تسريب واحدة فى الامتحانات السنة الماضية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:52 م
رئيس جامعة القاهرة: لم تحدث حالة تسريب واحدة فى الامتحانات السنة الماضية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن ما تم إنجازه في العام الماضي، يحسب لكل أفراد جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز العديد من الأعمال والعمل على 14 محورا.

 

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم الأربعاء، لعرض إنجازات عام منذ توليه رئاسة الجامعة، أن بعض المحاور لم يتم الإعلان عنها من قبل، لافتا إلى أنه تحديث الخطة الإستراتيجية للجامعة، وفريق عمل الجامعة، عمل على وضع خطة للارتقاء وتحديث العمل بها في ضوء المتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الخطة التي قامت بها قامت لخدمة الاقتصاد ومشروعات الدولة التنموية، وهي جامعة الجيل الثالث، مبينا أن أحد محاور الجامعة قامت على تحديث العلمية التعليمية بكليات الجامعية، والتأكيد أن العلمية الدراسية بالجامعة لم يحدث بها أي حالات تسريب واحدة في الامتحانات السنة الماضية، وعقد الامتحانات دون خيام دون أزمات وتوتر لبعض الإجراءات الإدارية وترتيب بعض الأمور.

 

 

 ولفت الخشت، إلى أنه تم تلافي الكثير من الأزمات والمخاطر فى استخدام الخيام بالامتحانات، دون عشوائية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ  إجراءات محددة ، مع المتابعة وكانت النتيجة أن الامتحانات مرت دون اعتراضات وشكاوى، ووقفات من الطلاب، وكذلك امتحانات التعليم المفتوح.

 

 


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