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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:24 م
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رئيس الرقابة المالية يوقف استفادة 6 عملاء من الشراء بالبورصة لمدة 3 شهور

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:35 م
رئيس الرقابة المالية يوقف استفادة 6 عملاء من الشراء بالبورصة لمدة 3 شهور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1011) لسنة 2018، اليوم الأربعاء، بشأن إيقاف استفادة العملاء التالي بيانهم من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية وفقاً للمادة 21 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمضافة بموجب القانون 17 لسنة 2018، وذلك لارتكابهم مخالفة أحكام المادة (321/2، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن التلاعب في أسعار الأسهم بالبورصة وذلك لمدة 3 أشهر.
 
 
وجاء بيانات العملاء كالتالى:
 
الكود الموحد: 1023807
الكود الموحد:1023806
الكود الموحد: 2302104
الكود الموحد: 2287478
الكود الموحد: 2300676
الكود الموحد: 945001
 
 
 

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