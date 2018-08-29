دخول تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولى إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بتوجه قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية والمعدات الحربية واللوجيستية التابعة للتحالف الدولى إلى مطار مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقى سوريا.

وذكر المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن التحالف الدولى نقل إحدى قواعده المتحركة إلى مقربة من أخر جيب لتنظيم داعش فى ريف دير الزور الشرقى.

وكانت مصادر سورية قد أكدت فى وقت سابق أن القوات النظامية واصلت قصفها لمناطق المعارضة فى إدلب وحماة فى خرق جديد للهدنة الروسية والتركية بالمنطقة التى أتمت أسبوعها الثانى.