خطة لتطوير طرق الأحياء السكنية والمناطق الصناعية بأكتوبر بـ 1.6 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدأ تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، موضحاً أن ذلك يتم بالتوازى مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن التطوير يشمل إزالة الأجزاء المتهالكة بالطبقة الرابطة للأسفلت، وتأهيل السن واستكماله، وصيانة المرافق (مياه – صرف)، وزيادة غرف صرف المطر بالشوارع، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة بالإضافة إلى تنفيذ البردورات، والتبليطات للأرصفة بالإنترلوك، وتنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق بالأحياء المكتملة المرافق، وتنفيذ عدد من المطبات من البازلت، مع وضع اللوحات الاسترشادية والتخطيط اللازم لها بالأماكن التى حددتها الدراسات المرورية بالمدينة، كما تشمل الخطة رصف طرق الأحياء التى وصلت نسبة البناء بها إلى 70 %.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة تقديرية 817 مليون جنيه، وتشمل، تطوير الأحياء السكنية من (1 - 5) بقيمة 177 مليون جنيه، وتطوير المنطقة الصناعية (1 – 3) بقيمة 115 مليون جنيه، وتطوير المجاورتين (13 - 14) بمنطقة غرب سوميد بقيمة 10 ملايين جنيه، وتطوير الطرق بالتوسعات الشرقية بقيمة 90 مليون جنيه، وتطوير منطقة إسكان الشركات بالتوسعات الشمالية بقيمة 13 مليون جنيه، ورصف طرق منطقة 2000 قطعة بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بقيمة 55 مليون جنيه، وتطوير الطريق الشمالى بقيمة 65 مليون جنيه، والذى يخدم بعض المناطق (التوسعات الشمالية، وجامعة القاهرة، ومناطق الحزام الأخضر، ونقل حركة سيارات النقل الثقيل من طريق جمال عبدالناصر إلى الطريق الشمالى).

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم ويجرى طرح باقى المشروعات بالأحياء السكنية بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، وتشمل، تطوير 12 مجاورة بمنطقة غرب سوميد، وتطوير طريق الكفراوى، والذى يخدم الأحياء السكنية من الأول : السادس، ومنطقة جنوب الأحياء، وتطوير طريق جمال عبدالناصر، الذى يخدم بعض المناطق من ميدان جهينة مروراً بنادى الصيد ومول العرب والحى السابع إلى الحى الثانى عشر، ومنطقة الشماليات، والمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنه جارٍ إعداد مستندات الطرح لمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء السكنية، والحى المتميز، والحى السادس.

ومن أمثلة مشروعات التطوير الجارى تنفيذها، قال المهندس عصام بدوى: جارٍ تطوير بعض الطرق بالتوسعات الشرقية (تطوير طريق وادى دجلة)، حيث تم تعديل القطاع العرضى للطريق بما يحقق توفير أماكن انتظار للسيارات بالجزيرة الوسطى بالحارة المُنفذة أمام النادى، لاستيعاب حوالى 50 سيارة انتظار موازى للرصيف، وتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأماكن بالإنترلوك، وتم تخطيط وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالحارة الأخرى لاستيعاب حوالى 80 سيارة انتظار عمودى على الرصيف، وتم تنفيذ رصف ازدواج للطريق أمام النادى، وتبليط وزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل البلدى والصبار المزهر.​