video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملة مفاجئة لمشرف عام بعثة الحج الطبية على 10 عيادات بمكة المكرمة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:21 م
حملة مفاجئة لمشرف عام بعثة الحج الطبية على 10 عيادات بمكة المكرمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على بعثة الحج الطبية، قام بجولة مفاجئة فجر اليوم، شملت 10 عيادات طبية بمكة المكرمة للتأكد من انضباط الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 
 
وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إنه تم المرور على العيادات للتأكد من تواجد الأطباء، فضلاً عن مراجعة التزامهم بالتعليمات الوقائية، بالإضافة الى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الصحية للحجاج على أكمل وجه حتى بعد انتهاء مناسك الحج، لافتاً الى أن الجولة رصدت آراء المترددين الحجاج وطلباتهم والتفاعل معهم.
 
وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية، أن العيادات الطبية ستستمر في عملها بالفنادق التي يوجد بها حجاج مصريين، لافتاً إلى تردد عدد كبير من الحجاج على العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أداء المناسك.
 
وأضاف "قنديل"، أن الحملة المفاجئة قامت بمراجعة ادخال بيانات المترددين على النظام الالكتروني، وإجراءات مكافحة العدوى في جميع العيادات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بالتخلص الأمن من النفايات الطبية من خلال وضعها في صناديق خاصة Safety Box .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تطمئن المحتفلين بالعيد.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.. 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين.. طوارئ بالحميات ومراكز السموم وأرصدة الدم بلغت 25745 كيس دم.. وهالة زايد: مرور مفاجئ للتأكد من تواجد الأطباء

"الصحة" تواجه فيروس سى بـ 41 لجنة و118 منفذا للعلاج بالتأمين الصحى.. هالة زايد: أنهينا 330 ألف حالة لمريض سابق من منتفعى الهيئة حتى الآن ..الفيروسات الكبدية: بدء المسح القومى الشامل أول أكتوبر المقبل

الصحة

البعثة الطبية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة