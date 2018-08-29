حملة مفاجئة لمشرف عام بعثة الحج الطبية على 10 عيادات بمكة المكرمة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على بعثة الحج الطبية، قام بجولة مفاجئة فجر اليوم، شملت 10 عيادات طبية بمكة المكرمة للتأكد من انضباط الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إنه تم المرور على العيادات للتأكد من تواجد الأطباء، فضلاً عن مراجعة التزامهم بالتعليمات الوقائية، بالإضافة الى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الصحية للحجاج على أكمل وجه حتى بعد انتهاء مناسك الحج، لافتاً الى أن الجولة رصدت آراء المترددين الحجاج وطلباتهم والتفاعل معهم.

وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية، أن العيادات الطبية ستستمر في عملها بالفنادق التي يوجد بها حجاج مصريين، لافتاً إلى تردد عدد كبير من الحجاج على العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أداء المناسك.

وأضاف "قنديل"، أن الحملة المفاجئة قامت بمراجعة ادخال بيانات المترددين على النظام الالكتروني، وإجراءات مكافحة العدوى في جميع العيادات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بالتخلص الأمن من النفايات الطبية من خلال وضعها في صناديق خاصة Safety Box .