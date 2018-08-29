حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 392 مهاجرا غير شرعى بينهم 3 مصريين

كتب : أحمد جمعة

أعلنت قوات حرس السواحل الليبى إنقاذ 392 مهاجر غير شرعى قرب الشواطىء الليبية خلال الأسبوع الماضى.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم حرس السواحل الليبى، إن قوات دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الغربى تمكنت من إنقاذ عدد 84 مهاجرا غير شرعى، من بينهم عدد 73 رجلا، وعدد 6 نساء، وعدد 5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطى شمال منطقة المايه.

وفى سياق متصل، أكد العميد أيوب قاسم تمكن قوات حرس السواحل الليبى من انقاذ 146 مهاجرا غير شرعى بينهم 3 مواطنين مصريين، من بينهم عدد 116 رجلا، وعدد 26 إمرأة، وعدد 4 أطفال، كانوا على متن قاربين الأول مطاطى والثانى فايبر.

وأوضح المتحدث باسم حرس السواحل الليبى، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 162 مهاجرا غير شرعى فى عمليتين منفصلتين قاما بها الزورق (راس جدير والزورق (صبراتة) خلال أيام عيد الأضحى المبارك.