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حبس عاطلين سرقا 170 جنيها من سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة 4 أيام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:12 م
حبس عاطلين سرقا 170 جنيها من سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة 4 أيام حبس _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة الخليفة الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكرى حبس عاطلين، شرعا فى سرقة 170 جنيها من سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة،4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين فى سرقة المواطنين بالإكراه، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه .

وتعود تفاصيل القضية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة أسفل كوبرى الإباجية ـ دائرة القسم تناهى إلى سمعهها صوت استغاثة أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تقابل مع المواطن مصطفى كامل عامر على 40 سنة سائق ومقيم 39 شارع أبو صابرين دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقرر للقوة الأمنية بأنه حال استقلاله السيارة قيادته رقم ص ص ج 168 أجرة وسيره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة الأباجية ـ دائرة القسم وفور وصوله فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" فى وجهه واستوليا منه على مبلغ مالى 170 جنيها وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمان ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة تمكن الأمن من ضبطهما وتبين أنهما كل من يوسف الحسينى 18 سنة عاطل ومقيم 31 حارة الانبعاوى ـ الأباجية دائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، ومحمد حسن 19 سنة عاطل ومقيم 3 درب الكتاب ـ الأباجية دائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى 170 جنيهًا وهاتف محمول "المستولى عليهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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