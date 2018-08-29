جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يعلن فتح باب التقدم لدورات تدريبية مجانية

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة بورسعيد عن فتح باب التقدم للالتحاق بعدد من الدورات التدريبية المجانية المتخصصة، والتي ستعقد بالتعاون مع مجمع مراكز التدريب المهنى بالمحافظة التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

وتشمل الدورات التدريبية التأهيل للعمل في مهن "اللحام، والخراطة، والتبريد والتكييف، وصيانة سيارات، والمتحكمات القابلة للبرمجة plc، وماكينات التحكم الرقمية cnc، وبرادة شبكات المواسير الصحية والصناعية، والكهرباء الصناعية، وماكينات الورش، والآلومنيتال، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والحاسب الآلي".

وتستهدف الدورات التدريبية طلبة كلية الهندسة والتعليم الصناعي والفني والخريجون الراغبين في التأهيل للالتحاق بسوق العمل الصناعي، وجميع الخريجين في مختلف التخصصات الراغبين في التدريب التحويلي.

ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من وزارة الصناعة والتجارة وتتوفر لهم المادة العلمية النظرية مجانًا، وعلي الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات سرعة التوجه إلي جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة بورسعيد الكائن في مبني الجناح الغربى الدور الثالث.