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جمعية المستثمرين بأسوان تبدأ فى تلقى طلبات حجز الوحدات للمنطقة الحرة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:00 ص
جمعية المستثمرين بأسوان تبدأ فى تلقى طلبات حجز الوحدات للمنطقة الحرة المهندس محمد عبد ربه
أسوان - صلاح المسن
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صرح المهندس محمد عبد ربه، رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، بأن جمعية المستثمرين بدأت فى تلقى طلبات الراغبين فى حجز الوحدات للمنطقة الحرة المقترحة بغرب أسوان امتداد مدينة أسوان الجديدة.

 

وأضاف رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اليوم الأول للتقديم شهد إقبالا شديدا، وأن أغلبية المستثمرين كانوا من قطاع التعدين، من مصانع الرخام والجرانيت ومصانع المواد الغذائية ومصانع التعبئة والتغليف.

 

وأشار المهندس محمد عبد ربه إلى أن وجود المنطقة الحرة بأسوان سوف يفيد أسوان جدا، حيث سيحدث طفرة وسوف يفتح المجال للتصدير للقرن الأفريقي، وستكون المنطقة الحرة بأسوان هى الامتداد اللوجيسيتى الذى تأخر كثيرا.

 

وأكد المهندس محمد عبد ربه، رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، أن المنطقة الحرة بأسوان هى منطقة واعدة وسوف تنقل أسوان نقلة كبيرة وسوف تساهم فى تشغيل الشباب وتخفيف الأعباء نتيجة التوسع فى تصنيع المواد الخام وتصديرها.


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