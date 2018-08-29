تموين الفيوم تحرر 1005 محاضر خلال شهر يوليو

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، أنها حررت 1005 محاضر في قطاعات المخابز، والأسواق والأسعار، والمواد البترولية، في حملات تموينية متنوعة على مستوى المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان صحفي، صباح اليوم، أن حملات مديرية التموين بمشاركة جميع مديري إدارات التموين بالمحافظة، تمكنت من ضبط 567 محضرا في قطاع المخابز، ما بين عدم وجود ميزان بالمخبز وتوقف عن الإنتاج، وتجميع وتصرف في كميات الدقيق المدعم بغرض البيع للسوق السوداء، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملات المديرية تمكنت من تحرير 430 محضرا متنوعا في قطاع الأسواق والأسعار، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية وبيع أعلى من الأسعار المقررة، وأنه ضبط محلات بدون ترخيص وذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان بالنسبة للتجار التموينيين, و8 محاضر في مجال المواد البترولية، منها تجميع أسطوانات غاز وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.