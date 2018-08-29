تعرف على ترتيب ارتفاع معدل المواليد بمحافظات مصر.. مطروح والصعيد فى المقدمة

رغم تراجع معدل المواليد خلال 2017 بشكل عام على مستوى الجمهورية إلى 26.8 فى الألف "26.8 مولود لكل ألف من السكان"، مقابل 28.6 فى الألف خلال عام 2016، بانخفاض 1.8 فى الألف، إلا أنه لا يزال هناك محافظات يرتفع بها معدل المواليد بشكل كبير، ليس فقط مقارنة بغيرها من المحافظات الأخرى، أو مقارنة بالأعوام السابقة، ولكن يتجاوز معدل المواليد بها المتوسط العام للجمهورية لحد يصل للضعف تقريباً.

تأتى محافظة مطروح فى مقدمة تلك المحافظات، حيث بلغ معدل المواليد بها العام الماضى 55.1 فى الألف "55 مولود لكل ألف من السكان بالمحافظة"، وهو معدل يعادل أكثر من ضعف المعدل العام للمواليد بالجمهورية، تلاها مباشرة محافظات الصعيد والتى تجاوز معدل المواليد بها 30 فى الألف، إذ بلغ بمحافظة أسيوط وهى أعلى معدل مواليد فى محافظات وجه قبلى 33.5 فى الألف.

فيما بلغ فى محافظة سوهاج، وهى من محافظات الصعيد المرتفع بها معدل المواليد، 32.3 فى الألف، تلتها محافظتا قنا والمنيا، والذى بلغ معدل المواليد بكل منهما 32 فى الألف، أما محافظة بنى سويف فبلغ معدل المواليد بها خلال العام الماضى 30.6 فى الألف، وجاءت محافظة الأقصر كأقل محافظات الصعيد فى معدل المواليد بـ 28.1 فى الألف بعد محافظة الجيزة والتى بلغ المعدل بها 24.9 فى الألف.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول إحصاءات مواليد مصر عام 2017، انخفض معدل المواليد فى محافظات وجه بحرى مقارنة بوجه قبلى والمحافظات الحدودية أيضاً، حيث بلغ أعلى معدل للمواليد بمحافظات وجه بحرى فى محافظة الإسماعيلية بـ 28.2 فى الألف وهو المعدل الذى ينخفض عن معدلات مواليد وجه قبلى والتى تتجاوز 30 فى الألف بمعظم محافظات الصعيد.

وفى المقابل على مستوى محافظات وجه بحرى، سجلت محافظة بورسعيد أقل معدل مواليد بـ 19.1 فى الألف ليس فقط على مستوى المحافظات البحرية ولكن على مستوى محافظات الجمهورية، تلاها محافظة الإسكندرية بمعدل مواليد بلغ 21 فى الألف، وطبقاً للبيانات الإحصائية، بلغ معدل المواليد بمحافظة القاهرة 25 فى الألف، و22.8 فى الألف بمحافظة السويس، أما فى محافظة دمياط فبلغ معدل المواليد 23.5 فى الألف، وانخفض قليلاً فى الدقهلية بالغاً 23.3 فى الألف.

وعلى مستوى المحافظات الحدودية، جاءت محافظة مطروح أعلى معدل للمواليد كما إنها الأعلى أيضاً على مستوى الجمهورية كما هو مذكور عالياً، تلاها على مستوى محافظات الحدود، جنوب سيناء بمعدل مواليد بلغ العام الماضى 30.6 فى الألف، وفى المقابل سجلت محافظتى الوادى الجديد وشمال سيناء أقل معدل للمواليد بالمحافظات الحدودية، والذى بلغ 25.2 فى الألف لكل منهما.

معدل المواليد فى محافظات مصر من الأعلى للأقل

- مطروح، 55.1 فى الألف.

- أسيوط، 33.5 فى الألف.

- سوهاج، 32.3 فى الألف.

- المنيا، 32 فى الألف.

- قنا، 32 فى الألف.

- بنى سويف، 30.6 فى الألف.

- جنوب سيناء، 30.6 فى الألف.

- الفيوم، 30 فى الألف.

- أسوان، 29.6 فى الألف.

- الإسماعيلية، 28.2 فى الألف.

- الأقصر، 28.1 فى الألف.

- البحيرة، 28 فى الألف.

- البحر الأحمر، 26.9 فى الألف.

- كفر الشيخ، 25.9 فى الألف.

- المنوفية، 25.2 فى الألف.

- الوادى الجديد، 25.2 فى الألف.

- شمال سيناء، 25.2 فى الألف.

- القاهرة، 25 فى الألف.

- الشرقية، 25 فى الألف.

- الجيزة، 24.9 فى الألف.

- الغربية، 24 فى الألف.

- دمياط، 23.5 فى الألف.

- الدقهلية، 23.3 فى الألف.

- السويس، 22.8 فى الألف.

- القليوبية، 22.5 فى الألف.

- الإسكندرية، 21 فى الألف.

- بورسعيد، 19.1 فى الألف.

ويوضح الجدول التالى معدل المواليد بكل محافظة من محافظات الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف للمحافظات أيضاً، طبقاً للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء عن مواليد 2017 ومعدلاتها..