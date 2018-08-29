تعرف على استعدادات "أزهرية الأقصر" لإجراء اختبارات وظائف القيادات الإشرافية

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت منطقة الأقصر الأزهرية، استعداداتها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية من وكلاء المعاهد وشيوخ ووكلاء ومديرو الإدارات وموجهين وموجهين أوائل، حيث وقد تقرر إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وذلك بالمبنى الجديد بمعهد فتيات الأقصر بشارع خالد بن الوليد بدءاً من يوم السبت المقبل ولمدة 9 أيام.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة،إن هناك لجان من قطاع المعاهد ستجرى عملية المقابلات بشفافية تامة، حيث كان من المقرر عقد الاختبارات الخاصة بالوظائف القيادية والإشرافية بقطاع المعاهد فى القاهرة ونظرا لضخامة أعداد المتقدمين وللتخفيف عليهم من مشقة السفر تقرر تشكيل لجان بمعرفة القطاع تتوجه لإجراء المقابلات بالمناطق الأزهرية.