ترامب يحذر من قيام الديموقراطيين ب"تغييرات عنيفة" فى حال سيطروا على الكونجرس

أ ف ب

حذر الرئيس الامريكى دونالد ترامب الاربعاء من أن الديموقراطيين قد يقومون ب"تغييرات سريعة وعنيفة"، فى حال فقد الجمهوريون الاكثرية داخل الكونجرس خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله فى تسجيل نقله اليها شخص شارك فى اجتماع بين الرئيس الامريكى وقساوسة انجيليين مساء الاثنين، إن برنامجه المحافظ سيكون على المحك فى حال خسر الحزب الجمهوري إنتخابات منتصف الولاية.

وقال ترامب أيضا في هذا التسجيل إن الديموقراطيين "سيلغون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بشكل سريع وعنيف و سينهون كل شىء".

وافادت نيويورك تايمز أنه سمح للصحفيين الاثنين بالبقاء في القاعة لدى كلام ترامب امام القساوسة عن الاجهاض والحرية الدينية والبطالة.

وبعد مغادرة الصحفيين تطرق ترامب الى مواضيع اخرى مثل كيفية مساهمة الانجيليين في مساعدة الجمهوريين على الفوز في إنتخابات نوفمبر، بحسب الصحيفة.