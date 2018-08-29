ترامب يتهم بكين بتعقيد الأمور فى ملف كوريا الشمالية

أ ف ب

اتهم دونالد ترامب الصين الأربعاء ب"تعقيد الأمور" فى ملف كوريا الشمالية فى وقت تتعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الأمريكى إن "الصين تعقد الأمور فى شكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية"، مكررا أن "علاقة رائعة" تربطه بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون الذى التقاه منتصف يونيو 2018 فى سنغافورة.

وأضاف أن "قسما من المشكلة مع كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات التجارية مع الصين"، مكررا عزمه على إعادة النظر فى طبيعة العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتابع ترامب "سنرى ماذا سيحصل مع كوريا الشمالية، ولكن من واجبى أن اتحرك حيال الصين فى موضوع التجارة لأن الأمر كان فعلا ظالما بالنسبة إلى بلادنا"، مبديا أسفه لكون أسلافه "تجاهلوا" هذا الملف.

والمفاوضات حول نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية متعثرة منذ اسابيع وتجلى ذلك خصوصا فى الغاء زيارة لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كانت مقررة لبيونج يانج.

وصرح بومبيو الثلاثاء أن "أمريكا ستكون مستعدة للتباحث حين يتجلى بوضوح أن الرئيس كيم مستعد للوفاء بالتزام نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية فى شكل تام".