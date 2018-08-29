ترامب يتهم الصين باختراق البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون

واشنطن (أ ش أ) ـ (رويترز)

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء، الصين باختراق رسائل البريد الإلكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسته على مقعد الرئاسة لعام 2016 هيلارى كلينتون، دون أن يقدم أى دليل على ذلك.

وقال ترامب ـ فى تغريدة له على تويتر وفقا لراديو ( سوا ) الأمريكى ـ إن رسائل هيلارى كلينتون الإلكترونية، وكثير منها معلومات سرية، اخترقت بواسطة الصين..مشيرا إلى أنه يتوجب على مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية التحقيق فى هذا الأمر.

وبعد منتصف الليل بقليل كتب ترامب على تويتر "تسللت الصين إلى رسائل بريد هيلارى كلينتون الإلكترونى، وكثير منها معلومات سرية. ينبغى على مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) ووزارة العدل أن يكون تحركهما المقبل أفضل بعد كل زلاتهم (كومى ومكابى وسترزوك وبيدج وأور وقانون مراقبة المعلومات الخارجية والملف القذر، إلخ)، (وإلا) ذهبت مصداقيتهم إلى الأبد!".

وفى تغريدة سابقة الليلة الماضية قال ترامب "الصين اخترقت خادم بريد هيلارى كلينتون الإلكترونى. هل هم متأكدون أنها ليست روسيا (مجرد مزحة)؟... هذه حقا قصة كبيرة جدا. الكثير من المعلومات السرية!"

وفى بكين نفت وبشدة هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، صحة الاتهامات التى وجهت إلى الصين، من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بالوقوف خلف قرصنة البريد الإليكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون.

وقالت " إنه لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات، وأضافت فى إفادة صحفية يومية "هذه ليست المرة الأولى التى نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم".

كما قالت "الصين مدافع قوى عن أمن الإنترنت. نعارض بقوة ونشن حملة على أى من أشكال هجمات الإنترنت وسرقة الأسرار.

وقال مسئولو المخابرات الأمريكية إن روسيا دبرت عملية تسلل إلكترونى إلى معلومات تخص مسئولين فى الحزب الديمقراطى بهدف التدخل فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر فى دور روسيا فى تلك الانتخابات وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو خلالها. وتنفى موسكو التدخل فى الانتخابات فى حين نفى ترامب أى تواطؤ.

وتخوض الصين والولايات المتحدة حاليا حربا تجارية مريرة.