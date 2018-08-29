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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:03 م
خالد صلاح
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تحرير 563 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:58 م
تحرير 563 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح مخالفات مرورية
فريق المحافظات
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 563 مخالفة مرورية وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 86 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

كما تمكن تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 104 أحكام قضائية، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر و8 مشتبه فيهم تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و42 حكم جزئى و5 أحكام مستأنفة و45 حكم بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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