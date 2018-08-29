تحرير 1781 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1781 مخالفة مرورية متنوعة وشملت530 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و85 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و95 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و157 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و46 رخصة لمخالفة البيئة و118 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 36 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 92 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و20مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و31 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 17سيارة متروكة و77 مخالفة إزالة فاميه وتحرير58 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و53 مخالفة مواقف عشوائية و42 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير56 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.