تحرير 1678 مخالفة مرورية وضبط 1419 هاربا من أحكام قضائية فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1419 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 1678 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث المرور، وضباط وحدة مرور أبو المطامير، من ضبط سيارة نقل قيادة "إبراهيم م ب" 33 سنة ميكانيكى، مقيم مركز أبو المطامير، وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها مصطنعة وبدون بيانات مسجلة ومرخصة بوحدة مرور طنطا غربية، ومبلغ بسرقتها فى محضر بمركز بنها قليوبية من "أحمد ع ج"، وضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر قسم بنها قليوبية عن بلاغ "هانى م م".

كما شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة شارك فيها رئيس قسم المرافق لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، أسفرت عن رفع وإزالة 1163 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.