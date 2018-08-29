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تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين لاتهامهم بتلقى رشوة 15 يوما

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:28 م
تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين لاتهامهم بتلقى رشوة 15 يوما المتهم جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار معتز الزهرى قاضى المعارضات، رفض استئناف رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين على  قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق معهم فى اتهامهم يتلقى رشوة.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

 

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية وحصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.


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