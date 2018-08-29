تاجر منوفى يطلب التنازل عن عملات أجنبية لصالح الدولة مقابل عدم تحريك دعوى ضده

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية ،من ضبط تاجر سيارات وبحوزتة عملات أجنية،لقيامه بالاتجار خارج السوق المصرفى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام " م .ع. ا. " وشهرته "م .ع. ش. " 48عاما تاجر قطع غيار سيارات ومقيم بمدينة اشمون بالاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء والإضرار باقتصاد البلاد، وضبط بحوزته 242.500 جنيه مصري فقط مائتان واثنان وأربعون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً، ( 3250 )دولار امريكى فقط ثلاثة ألاف ومائتان وخمسون دولار أمريكى، و 5710 ريال سعودي فقط وقدره خمسة ألاف وسبعمائة و عشرة ريال سعودي ,طبنجة ماركة برابلليوم عيار 9 مم تحمل رقم " 40097 "،12 طلقة نارية من ذات العيار مرخصة تحت رقم " 3561 / 1 ".

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وطلب التنازل عنها لصالح خزينة الدولة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 30816 جنح مركز أشمون لسنة 2018 .