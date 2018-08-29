video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تاجر منوفى يطلب التنازل عن عملات أجنبية لصالح الدولة مقابل عدم تحريك دعوى ضده

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:57 ص
تاجر منوفى يطلب التنازل عن عملات أجنبية لصالح الدولة مقابل عدم تحريك دعوى ضده عملات أجنبية -أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية ،من ضبط تاجر سيارات وبحوزتة عملات أجنية،لقيامه بالاتجار خارج السوق المصرفى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام " م .ع. ا.  "  وشهرته "م .ع. ش.  "  48عاما   تاجر قطع غيار سيارات  ومقيم بمدينة اشمون  بالاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء والإضرار باقتصاد البلاد،  وضبط بحوزته 242.500  جنيه مصري فقط مائتان واثنان وأربعون ألف وخمسمائة  جنيهاً مصرياً، ( 3250 )دولار امريكى فقط ثلاثة ألاف ومائتان وخمسون دولار أمريكى، و 5710 ريال سعودي فقط وقدره خمسة ألاف وسبعمائة و عشرة ريال سعودي ,طبنجة  ماركة برابلليوم عيار 9 مم  تحمل رقم " 40097 "،12 طلقة نارية من ذات العيار مرخصة تحت رقم "  3561  / 1 ".
 
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وطلب التنازل عنها لصالح خزينة الدولة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، تم التحفظ على المتهم  والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 30816  جنح مركز أشمون  لسنة 2018 .
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مدير أمن المنوفيه




لا تفوتك
سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة

سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة