تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت 3 ساعات لأعمال الصيانة، وتأخر وصول الطائرة، وتأخر رحلة الخطوط السعودية 3318 المتجهة إلى المدينة المنورة ساعة لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط التركية 293 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة النيل للطيران 113 المتجهة إلى ينبع ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة ساعة لظروف التشغيل.