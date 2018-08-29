بوتين يقرر تخفيف إصلاحات المعاشات التى أضرت بشعبيته

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمواطنيه اليوم الأربعاء إنه قرر تخفيف مشروع قانون لإصلاح نظام معاشات التقاعد ، كان قد أضر بشعبيته لكنه أشار إلى أن تراجع قوة العمل يتطلب إجراء إصلاح ما.
وقال فى خطاب للأمة بثه التلفزيون إن سن التقاعد للنساء سيزيد 5 سنوات بدلا من ثمانى سنوات اقترحتها الحكومة ، وعرض مقترحات مفصلة لتخفيف بنود أخرى في مشروع القانون.
وكانت المقترحات الأولى التى تقضي برفع سن التقاعد للرجال إلى 65 من 60 عاما والنساء إلى 63 من 55 عاما ، قد خفضت شعبية بوتين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات وأثارت احتجاجات.
وقال بوتين إن مشروع القانون الذى سيعرض على مجلس النواب الدوما سيُعّدل بحيث يعكس أفكاره الخاصة فى المستقبل القريب ،ولم يقترح تخفيض سن التقاعد للرجال.
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