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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:00 م
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بنك مصر يمد ساعات العمل بفروعه حتى الرابعة مساء

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:14 م
بنك مصر يمد ساعات العمل بفروعه حتى الرابعة مساء بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب
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قرر بنك مصر مد ساعات العمل بفروعه حتى الساعة الرابعة مساءً بدلا من الثالثة مساءً.
 
جدير بالذكر أن بنك مصر يمتلك شبكة فروع تزيد عن 620 فرعاً منها 55 فرعاً تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، وعدد 548 فرعاً تعمل حتى الرابعة مساءً وتستقبل العملاء حتى الثالثة مساءً، 13 فرعاً تعمل 24 ساعة بداخل الموانئ والمطارات والفنادق، و6 فروع تعمل حتى الساعة السابعة مساءً بالنوادي والمولات التجارية، هذا بالإضافة إلى امتلاكه واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

 

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