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بعد قليل.. بيان للنيابة الإدارية حول حادث قطار المرازيق

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:00 ص
بعد قليل.. بيان للنيابة الإدارية حول حادث قطار المرازيق حادث قطار المرازيق ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تصدر بعد قليل النيابة الإدارية، بيانًا خاصًا بالقضية 112 لسنة 2018، مكتب فنى رئيس الهيئة حول خروج القطار رقم 986 عن القطبان، وانقلاب عدد من العربات بمنطقة المرازيق بالجيزة.

 

وستصدر النيابة الإدارية بيانًا مفصلاً حول أوجه القصور والإهمال التى كشفتها خلال التحقيقات، وآليات علاجها، لضمان عدم تكرارها فى المستقبل.

 

ومن المقرر أن ترفق النيابة تقريرًا مفصلاً أعدته تضمن أوجه القصور والإهمال التى تكشفت خلال التحقيقات وآليات علاجها وفق منظومة شاملة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث، وأنه فيما يتعلق بالمسئوليات المباشرة عن يوم الحادث فقد أرجأت النيابة الإدارية البت فيها انتظاراً للتحقيقات الجنائية التى تجريها النيابة العامة فى هذا الصدد.

 

فيما استعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء كلية الهندسية لفحص قطار الركاب رقم 968، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.

 

بينما كشفت مصادر، أن اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أسباب انقلاب 4 عربات من "قطار المرازيق"، مما أسفر عن إصابة 58 شخصًا استقرت حالتهم الصحية وخرجوا جميعًا من المستشفيات، عملت على فحص "تحويلة" محطة المرازيق، والإشارات الآلية، فضلًا عن تحليل جهاز الـ"ايه تى سى".

 

وتابع المصدر، أنه عقب تسليم اللجنة الهندسية لتقريرها النهائى بشأن الحادث، سيتم مناقشة أعضاء اللجنة فيما جاء بمحتوى التقرير، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد المسئولية الجنائية بشكل دقيق؛ ومن ثم مواجهة المتهمين الـ6 المحبوسين على ذمة القضية؛ وهم كل من سائق القطار ومساعده و4 من العاملين بمحطة قطار المرازيق، بما جاء بنتائج التقرير وما ذكره مسئولو اللجنة، خلال مناقشتها من قبل النيابة العامة.


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