بعثة الحج الرسمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ59 حالة

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ59 حالة، فيما تواصل العيادات الطبية استقبال المرضى من الحجاج المصريين، حسب بيان لبعثة الحج الرسمية.

وأوضحت البعثة، فؤاد عبد المنعم الطبال 77 عامًا من محافظة سوهاج من حجاج وزارة التضامن الاجتماعى، والذى توفى بمستشفى الملك عبد العزيز، لتعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونجحت البعثة فى توقيع الكشف الطبى على 93200 حالة، خاصة أن بعض الحجاج يجرى الكشف الطبي أكثر من مرة في أيام متفرقة، وإجراء جلسات غسيل كلوى لـ33 حاجا، ومتابعة 45 مريضا داخل المستشفيات السعودية.

وفى سياق متصل، قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إن جميع حجاجنا بخير وبصحة جيدة بعد أداء فريضة الحج.