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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:14 م
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بعثة التضامن تعلن عودة 2830 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:47 م
بعثة التضامن تعلن عودة 2830 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى حجاج بيت الله الحرام-أرشيفية
المدينة المنورة : محمود عبد الراضي
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صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الحجيج الذين عادوا إلى ارض الوطن منذ بدء عمل الجسر الجوي حتى الآن  2830 حاجا، مشيرا إلى أن عمليات التفويج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات، حيث من المقرر أن يصل غدا الخميس 30 أغسطس من مطار جده للقاهرة ٧٦٦ حاجا من حجاج الشرقية والجمعيات المركزية.
 
كما يتوجه إلى المدينة المنورة من مكة عدد ٩٥٤حاجا من حجاج محافظات الفيوم والقاهرة والوادي الجديد على أن يستمر عمل الجسر الجوي وعمليات التفويج  حتي العاشر من سبتمبر المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ٩٦٠٩ حجاج منهم ٨٥١٢ بمكة المكرمة و ١٠٩٧ حاج بالمدينة المنورة .
 
وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات وعددها 3 حالات تحت الملاحظة لحجاج من المنيا وسوهاج والجمعيات المركزية تم احتجازها ويتم التأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة لهم إضافة إلى متابعة حالات الغسيل الكلوي وعددها 6 حالات تغسل بانتظام.
 
وكان رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية ليصل إلى ٦ وفيات لحجيج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج، مؤكدا أن غرفة عمليات البعثة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجاج .
 
 

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