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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:09 م
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بريطانيا توقع على اتفاقية مع نيجيريا لتعزيز مكافحة المتطرفين غرب أفريقيا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:07 م
بريطانيا توقع على اتفاقية مع نيجيريا لتعزيز مكافحة المتطرفين غرب أفريقيا تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانى
أ ش أ
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وافقت الحكومة البريطانية على تخصيص مبالغ مالية وحزمة تدريب لتعزيز جهود مكافحة المتطرفين فى غرب إفريقيا.

وأعلنت رئاسة الوزراء أن تريزا ماى وقعت اتفاقية فى نيجيريا خلال لقائها بالرئيس محمد بخارى يلزم المملكة المتحدة بتوسيع تدريبها ومعداتها للجيش النيجيرى فى الوقت الذى تحارب فيه (بوكو حرام(.

وتأمل الحكومة البريطانية أن تحسن هذه المساعدة أيضا من حماية المملكة المتحدة من التهديدات الإرهابية، وتنقذ حياة الجنود والمدنيين الذين يعيشون فى نيجيريا.
وقتلت الجماعة الإرهابية أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من ديارهم.


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