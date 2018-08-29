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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:00 م
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بدء مباحثات هندية باكستانية لمناقشة المشكلات المائية بين البلدين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:43 ص
بدء مباحثات هندية باكستانية لمناقشة المشكلات المائية بين البلدين رئيس باكستان ممنون حسين
إسلام أباد (أ ش أ)
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بدأ وفد هندى اليوم الأربعاء، مباحثات مع مسئولين باكستانيين بارزين لمناقشة عدد من المشكلات المائية بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الوفد الهندى يضم تسعة أشخاص برئاسة مفوض المياه الهندى بى كيه ساكسينا، والذى وصل أمس الثلاثاء، من أجل مناقشة مشروع سد "بكال دول" ومشروع "كالانى" لتوليد الطاقة الكهرومائية مع الجانب الباكستانى برئاسة مفوض المياه الباكستانى سيد ماهرعلى شاه.

وترى باكستان أن الهند انتهكت اتفاقية "إندوس" للمياه الموقعة بين الجانبين عبر بدئها بناء سدود فى الوقت الذى تعانى فيه باكستان من نقص المياه، وتقع المشروعات بنهر "شيناب" الكائن بإقليم "كشمير" المتنازع عليه.

 


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