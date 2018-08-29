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بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يطلق ندوة "محمد نجيب أول رئيس لمصر"

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:00 ص
بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يطلق ندوة "محمد نجيب أول رئيس لمصر" الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "محمد نجيب أول رئيس لمصر"، ضمن احتفالات المركز بثورة يوليو 52، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وذلك السبت المقبل الأول من سبتمبر.

 

وتأتى الندوة فى إطار دورة التثقيفى والتنويرى للأحداث التاريخية المحلية والعالمية للباحثين والمهتمين بالشئون التاريخية على مستوى الجامعات المصرية، فيما فتح المركز باب تلقى الأبحاث العلمية المشاركة فى فعاليات الندوة على البريد الإلكترونى الخاص بالمركز أو تسلم الأبحاث بمقر المركز.

 


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