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باكستان تقدم شكوى إلى هولندا بشأن مسابقة رسوم للنبى محمد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:00 ص
باكستان تقدم شكوى إلى هولندا بشأن مسابقة رسوم للنبى محمد رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان
إسلام أباد (رويترز)
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تقدم وزير خارجية باكستان الجديد شاه محمود قرشى، بشكوى إلى نظيره الهولندى أمس الثلاثاء، احتجاجا على مسابقة مزمعة لرسوم كاريكاتورية تسىء للإسلام قائلا إن "مثل هذه الأعمال تنشر الكراهية وعدم التسامح".

وأعد البرلمانى الهولندى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز خططا لإقامة المسابقة فى وقت لاحق من العام وتتضمن رسوما كاريكاتورية للنبى محمد.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الباكستانية عن قرشى قوله إن المسابقة المزمعة ستؤذى مشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وقال قرشى فى وقت لاحق إنه يعتزم إثارة المسألة مع عدد من زعماء العالم. وأضاف "طرحنا هذه المسألة على مستويات عدة، أجرينا اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية هولندا ستف بلوك إن بلوك أكد خلال اتصال هاتفى مع قرشى على أن الحكومة الهولندية لا توافق على خطط فيلدرز.

ويوم الجمعة قال رئيس الوزراء مارك روته للصحفيين إن من الصعب أن يتفهم "الهدف الإيجابي" الذى يأمل فيلدرز فى تحقيقه لكن النائب المعارض يمارس حقوقه بموجب القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير.

وندد مجلس الشيوخ الباكستانى يوم الاثنين بهذه المسابقة. وقال رئيس الوزراء عمران خان: "لا يدركون مدى الضرر الذى يلحقوه بنا عندما يقدمون على مثل هذه الأفعال".

ويعتزم حزب (تحريك لبيك باكستان) تنظيم مسيرة احتجاجا على هذه المسابقة اليوم الأربعاء.

ويعتزم فيلدرز عقد المسابقة وعرض الرسوم الكاريكاتيرية على جدران قاعة حزبه السياسى فى البرلمان.

 


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