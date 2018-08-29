انقطاع المياه عن بنها 8 ساعات اليوم.. تعرف على الأسباب

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال الحاجة لها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.