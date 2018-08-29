video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتقادات لتريزا ماى لـ"تجديدها" اتفاق للاتحاد الأوروبى فى جولتها الإفريقية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:15 م
انتقادات لتريزا ماى لـ"تجديدها" اتفاق للاتحاد الأوروبى فى جولتها الإفريقية تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
 
قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي تعرضت لانتقادات فى أول جولة إفريقية لها لزعمها أنها حصلت على أول صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك لأن الاتفاق الذى تحدثت عنه مع 6 دول إفريقية  مجرد "تجديد" لاتفاقية الاتحاد الأوروبي الحالية.
 
وأضافت الصحيفة أن المنتقدين لهذا الاتفاق اعتبروا أن الصفقة لم ترق إلى حد كبير إلى الافتخار بإقامة علاقات تجارية مع  منطقة تجارة حرة جديدة أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي، لاسيما فى ضوء الشكوك بشأن قدرة المملكة المتحدة على المشاركة على الصفقات التى عقدها الاتحاد الأوروبى مؤخرا مع كندا واليابان، وهى اقتصادات أكبر بكثير من اقتصاد الدول الإفريقية. 
 
في العام الماضي ، صدّرت بريطانيا سلع بقيمة 2.4 مليار جنيه استرليني إلى الدول الأفريقية الست المدرجة في صفقة ماى ولا تمثل سوى 0.7 في المائة فقط من قيمة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وبقية العالم مجتمعة ، والتي تصل قيمتها إلى 339 مليار جنيه استرليني.
 
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، فى مستهل جولتها الأفريقية التى بدأتها لتعزيز الصادرات البريطانية هناك، أن بريطانيا توصلت لأول اتفاق تجارى عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
 
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية أن بريطانيا ستستثمر مبلغًا إضافيًا بقيمة 4 مليار جنيه إسترلينى فى الاقتصادات الإفريقية، معربة عن أملها فى إجراء مزيد من الاستثمارات مع القطاع الخاص.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلال زيارتها إلى كيب تاون.. تيريزا ماى تطرق أبواب القارة السمراء بعد فشلها فى استقطاب شركائها فى أوروبا وأمريكا.. رسوم ترامب الجمركية تلقى الضوء على أهمية أفريقيا.. ورئيسة الوزراء تحاول تدارك خطأ سلفها

تيريزا ماى ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لمدرسة بجنوب إفريقيا

تيريزا ماى

اخبار العالم

بريطانيا

بريكست




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة