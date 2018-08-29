انتقادات لتريزا ماى لـ"تجديدها" اتفاق للاتحاد الأوروبى فى جولتها الإفريقية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي تعرضت لانتقادات فى أول جولة إفريقية لها لزعمها أنها حصلت على أول صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك لأن الاتفاق الذى تحدثت عنه مع 6 دول إفريقية مجرد "تجديد" لاتفاقية الاتحاد الأوروبي الحالية.

وأضافت الصحيفة أن المنتقدين لهذا الاتفاق اعتبروا أن الصفقة لم ترق إلى حد كبير إلى الافتخار بإقامة علاقات تجارية مع منطقة تجارة حرة جديدة أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي، لاسيما فى ضوء الشكوك بشأن قدرة المملكة المتحدة على المشاركة على الصفقات التى عقدها الاتحاد الأوروبى مؤخرا مع كندا واليابان، وهى اقتصادات أكبر بكثير من اقتصاد الدول الإفريقية.

في العام الماضي ، صدّرت بريطانيا سلع بقيمة 2.4 مليار جنيه استرليني إلى الدول الأفريقية الست المدرجة في صفقة ماى ولا تمثل سوى 0.7 في المائة فقط من قيمة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وبقية العالم مجتمعة ، والتي تصل قيمتها إلى 339 مليار جنيه استرليني.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، فى مستهل جولتها الأفريقية التى بدأتها لتعزيز الصادرات البريطانية هناك، أن بريطانيا توصلت لأول اتفاق تجارى عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية أن بريطانيا ستستثمر مبلغًا إضافيًا بقيمة 4 مليار جنيه إسترلينى فى الاقتصادات الإفريقية، معربة عن أملها فى إجراء مزيد من الاستثمارات مع القطاع الخاص.